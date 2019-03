Elections 2019: Lok Sabha polls dates for Maharashtra - April 11 to April 29

national

Maharashtra: The Election Commission of India (EC) announced the full schedule of constituency-wise and phase-wise voting for Maharashtra on March 10, 2019, in the upcoming Lok Sabha polls that begin on April 11. Candidates from major political parties like the Congress and the BJP will be contesting for 48 seats/constituencies n Maharashtra.

Type Constituency name State Poll date Phase Lok Sabha Wardha Maharashtra Apr-11 1 Lok Sabha Ramtek Maharashtra Apr-11 1 Lok Sabha Nagpur Maharashtra Apr-11 1 Lok Sabha Bhandara-Gondiya Maharashtra Apr-11 1 Lok Sabha Gadchiroli-Chimur Maharashtra Apr-11 1 Lok Sabha Chandrapur Maharashtra Apr-11 1 Lok Sabha Yavatmal-Washim Maharashtra Apr-18 1 Lok Sabha Buldhana Maharashtra Apr-18 2 Lok Sabha Akola Maharashtra Apr-18 2 Lok Sabha Amravati Maharashtra Apr-18 2 Lok Sabha Hingoli Maharashtra Apr-18 2 Lok Sabha Nanded Maharashtra Apr-18 2 Lok Sabha Parbhani Maharashtra Apr-18 2 Lok Sabha Beed Maharashtra Apr-18 2 Lok Sabha Osmanabad Maharashtra Apr-18 2 Lok Sabha Latur Maharashtra Apr-18 2 Lok Sabha Solapur Maharashtra Apr-18 2 Lok Sabha Jalgaon Maharashtra Apr-23 3 Lok Sabha Raver Maharashtra Apr-23 3 Lok Sabha Jalna Maharashtra Apr-23 3 Lok Sabha Aurangabad Maharashtra Apr-23 3 Lok Sabha Raigad Maharashtra Apr-23 3 Lok Sabha Pune Maharashtra Apr-23 3 Lok Sabha Baramati Maharashtra Apr-23 3 Lok Sabha Ahmednagar Maharashtra Apr-23 3 Lok Sabha Madha Maharashtra Apr-23 3 Lok Sabha Sangli Maharashtra Apr-23 3 Lok Sabha Satara Maharashtra Apr-23 3 Lok Sabha Ratnagiri-Sindhudurg Maharashtra Apr-23 3 Lok Sabha Kolhapur Maharashtra Apr-23 3 Lok Sabha Hatkanangle Maharashtra Apr-23 3 Lok Sabha Nandurbar Maharashtra Apr-29 4 Lok Sabha Dhule Maharashtra Apr-29 4 Lok Sabha Dindori Maharashtra Apr-29 4 Lok Sabha Nashik Maharashtra Apr-29 4 Lok Sabha Palghar Maharashtra Apr-29 4 Lok Sabha Bhiwandi Maharashtra Apr-29 4 Lok Sabha Kalyan Maharashtra Apr-29 4 Lok Sabha Thane Maharashtra Apr-29 4 Lok Sabha Mumbai North Maharashtra Apr-29 4 Lok Sabha Mumbai North-West Maharashtra Apr-29 4 Lok Sabha Mumbai North-East Maharashtra Apr-29 4 Lok Sabha Mumbai North-Central Maharashtra Apr-29 4 Lok Sabha Mumbai South-Central Maharashtra Apr-29 4 Lok Sabha Mumbai South Maharashtra Apr-29 4 Lok Sabha Maval Maharashtra Apr-29 4 Lok Sabha Shirur Maharashtra Apr-29 4 Lok Sabha Shirdi Maharashtra Apr-29 4

Seven constituencies will enter polls in the first phase on April 11 - Wardha, Nagpur, Ramtek, Bhandara-Gondiya, Chandrapur, Gadchiroli-Chimu, and Yavatmal-Washim.

Ten constituencies vote in the second phase on April 18 - Buldhana, Amravati, Akola, Hingoli, Parbhani, Beed, Nanded, Osmanabad, Latur and Solapur.

Fourteen constituencies vote in the third phase on April 23 - Jalgaon, Jalna, Raver, Aurangabad, Pune, Raigad, Baramati, Ahmednagar, Sangli, Satara, Madha, Kolhapur Ratnagiri-Sindhudurg, and Hatkanangle.

Seventeen constituencies vote in the fourth phase on April 29 - Nandurbar, Dindori, Dhule, Nashik, Bhiwandi, Palghar, Kalyan, Thane, Mumbai-North, Mumbai North-East, Mumbai North-West, Mumbai North-Central, Mumbai South-Central and Mumbai South, Maval, Shirur and Shirdi.

