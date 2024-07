IND W vs SL W live score: Sri Lanka reach 44 runs after 6 overs

The Women's Asia Cup 2024 IND W vs SL W match is underway at the Rangiri Dambulla International Stadium. The "Women in Blue" will eye the eighth title when they will face Sri Lanka in the finals

Harmanpreet Kaur (Pic: File Pic)

Harmanpreet Kaur-led India with an unbeaten streak will now lock horns with the hosts Sri Lanka for the title win of the Women's Asia Cup 2024. The Women's Asia Cup 2024 IND W vs SL W match is underway at the Rangiri Dambulla International Stadium.

ADVERTISEMENT

The "Women in Blue" will eye the eighth title when they will face Sri Lanka in the finals.

Also Read: T20I: Suryakumar Yadav equals Virat Kohli's elusive record

IND W vs SL W live score: Full Squads

India: Smriti Mandhana, Shafali Verma, Uma Chetry, Harmanpreet Kaur(c), Jemimah Rodrigues, Richa Ghosh(w), Deepti Sharma, Pooja Vastrakar, Radha Yadav, Tanuja Kanwar, Renuka Thakur Singh, S Sajana, Dayalan Hemalatha, Arundhati Reddy, Asha Sobhana.

Sri Lanka: Vishmi Gunaratne, Chamari Athapaththu(c), Harshitha Samarawickrama, Kavisha Dilhari, Nilakshi de Silva, Anushka Sanjeewani(w), Hasini Perera, Sugandika Kumari, Achini Kulasuriya, Inoshi Priyadharshani, Udeshika Prabodhani, Ama Kanchana, Sachini Nisansala, Kawya Kavindi, Shashini Gimhani.

IND W vs SL W live score: Probable XI

India's Probable XI: Shafali Verma, Smriti Mandhana, Uma Chetry, Harmanpreet Kaur (capt), Jemimah Rodrigues, Richa Ghosh (wk), Deepti Sharma, Pooja Vastrakar, Radha Yadav, Tanuja Kanwar, Renuka Singh.

Sri Lanka's Probable XI: Vishmi Gunaratne, Chamari Athapaththu (capt), Harshitha Samarawickrama, Hasini Perera, Anushka Sanjeewani (wk), Kavisha Dilhari, Nilakshika Silva, Inoshi Priyadharshani, Udeshika Prabodhani, Sugandika Kumari, Achini Kulasuriya.

IND W vs SL W live score: Confirmed Playing XI

India: Smriti Mandhana, Shafali Verma, Uma Chetry, Harmanpreet Kaur(c), Jemimah Rodrigues, Richa Ghosh(w), Deepti Sharma, Pooja Vastrakar, Radha Yadav, Tanuja Kanwar, Renuka Thakur Singh.

Sri Lanka: Vishmi Gunaratne, Chamari Athapaththu(c), Harshitha Samarawickrama, Kavisha Dilhari, Nilakshi de Silva, Anushka Sanjeewani(w), Hasini Perera, Sugandika Kumari, Inoshi Priyadharshani, Udeshika Prabodhani, Sachini Nisansala.

IND W vs SL W live score: Toss update

India captain Harmanpreet Kaur has won the toss and elected to bat/bowl first against Sri Lanka.

IND W vs SL W live score:



SL: 44/1 (6)

5.1: TANUJA TO CHAMARI: SIX!

5.2: TANUJA TO CHAMARI: DOT

5.3: TANUJA TO CHAMARI: DOT

5.4: TANUJA TO CHAMARI: SIX!

5.5: TANUJA TO CHAMARI: FOUR!

5.6: TANUJA TO CHAMARI: DOT



SL: 28/1 (5)

4.1: POOJA TO CHAMARI: 1 RUN

4.2: POOJA TO HARSHITHA: 1 RUN

4.3: POOJA TO CHAMARI: DOT

4.4: POOJA TO CHAMARI: 1 RUN

4.5: POOJA TO HARHSITHA: 2 RUNS

4.6: POOJA TO HARSHITHA: DOT



SL: 23/1 (4)

3.1: DEEPTI TO HARSHITA: 1 RUN

3.2: DEEPTI TO HARSHITHA: DOT

3.4: DEEPTI TO HARSHITHA: DOT

3.3: DEEPTI TO HARSHITHA: DOT

3.5: DEEPTI TO HARSHITHA: FOUR!

3.6: DEEPTI TO HARSHITHA: DOT



SL: 17/1 (3)

2.1: RENUKA TO CHAMARI: FOUR!

2.2: RENUKA TO CHAMARI: DOT

2.3: RENUKA TO CHAMARI: DOT

2.4: RENUKA TO CHAMARI: 1 RUN

2.5: RENUKA TO HARSHITHA: 1 RUN

2.6: RENUKA TO CHAMARI: FOUR!



SL: 7/1 (2)

1.1: POOJA TO VISHMI: 1 RUN, LEG BYE

1.2: POOJA TO CHAMARI: DOT

1.3: POOJA TO CHAMARI: 1 RUN

1.4: POOJA TO VISHMI: OUT!

1.5: POOJA TO HARSHITHA: DOT

1.6: POOJA TO HARSHITA: DOT



SL: 5/0 (1)

0.1: RENUKA TO VISHMI: 1 RUN

0.2: RENUKA TO CHAMARI: FOUR!

0.3: RENUKA TO CHAMARI: DOT

0.4: RENUKA TO CHAMARI: DOT

0.5: RENUKA TO CHAMARI: DOT

0.6: RENUKA TO CHAMARI: DOT



IND: 165/6 (20)

19.1: UDESHIKA TO GHOSH: FOUR!

19.2: UDESHIKA TO GHOSH: DOT

19.3: UDESHIKA TO GHOSH: 2 RUNS

19.4: UDESHIKA TO GHOSH: OUT!

19.5: UDESHIKA TO RADHA: 1 RUN

19.6: UDESHIKA TO POOJA: DOT



IND: 157/5 (19)

18.1: DILHARI TO GHOSH: DOT

18.2: DILHARI TO GHOSH: FOUR!

18.3: DILHARI TO GHOSH: FOUR!

18.4: DILHARI TO GHOSH: SIX1

18.5: DILHARI TO GHOSH: WIDE!

18.6: DILHARI TO GHOSH: 1 RUN

18.7: DILHARI TO POOJA: 2 RUNS



IND: 140/5 (18)

17.1: KUMARI TO POOJA: DOT

17.2: KUMARI TO POOJA: 1 RUN

17.3: KUMARI TO GHOSH: 2 RUNS

17.4: KUMARI TO GHOSH: 1 RUN

17.5: KUMARI TO POOJA: 1 RUN

17.6: KUMARI TO GHOSH: 1 RUN



IND: 134/5 (17)

16.1: DILHARI TO JEMIMAH: 1 RUN, OUT!

16.2: DILHARI TO GHOSH: FOUR!

16.3: DILHARI TO GHOSH: 1 RUN

16.4: DILHARI TO SMRITI: DOT

16.5: DILHARI TO SMRITI: OUT!

16.6: DILHARI TO POOJA: 1 RUN



IND: 127/3 (16)

15.1: CHAMARI TO SMRITI: 1 RUN

15.2: CHAMARI TO JEMIMAH: 1 RUN

15.3: CHAMARI TO SMRITI: DOT

15.4: CHAMARI TO SMRITI: 1 RUN, NO BALL!

15.5: CHAMARI TO JEMIMAH: SIX!

15.6: CHAMARI TO JEMIMAH: 2 RUNS

15.7: CHAMARI TO JEMIMAH: 1 RUN



IND: 114/3 (15)

14.1: INOSHI TO JEMIMAH: FOUR!

14.2: INOSHI TO JEMIMAH: 1 RUN

14.3: INOSHI TO SMRITI: 1 RUN

14.4: INOSHI TO JEMIMAH: FOUR!

14.5: INOSHI TO JEMIMAH: DOT

14.6: INOSHI TO JEMIMAH: FOUR!



IND: 100/3 (14)

13.1: KUMARI TO SMRITI: DOT

13.2: KUMARI TO SMRITI: 1 RUN

13.3: KUMARI TO JEMIMAH: 3 RUNS

13.4: KUMARI TO SMRITI: FOUR!

13.5: KUMARI TO SMRITI: 1 RUN

13.6: KUMARI TO JEMIMAH: 1 RUN



IND: 90/3 (13)

12.1: INOSHI TO SMRITI: 1 RUN

12.2: INOSHI TO JEMIMAH: DOT

12.3: INOSHI TO JEMIMAH: DOT

12.4: INOSHI TO JEMIMAH: DOT

12.5: INOSHI TO JEMIMAH: 1 RUN

12.6: INOSHI TO SMRITI: 1 RUN



IND: 87/3 (12)

11.1: SACHINI TO KAUR: 1 RUN

11.2: SACHINI TO SMRITI: FOUR!

11.3: SACHINI TO SMRITI: DOT

11.4: SACHINI TO SMRITI: 1 RUN

11.5: SACHINI TO KAUR: FOUR!

11.6: SACHINI TO KAUR: OUT!



IND: 77/2 (11)

10.1: CHAMARI TO KAUR: 1 RUN

10.2: CHAMARI TO SMRITI: 1 RUN

10.3: CHAMARI TO KAUR: 1 RUN

10.4: CHAMARI TO SMRITI: 1 RUN

10.5: CHAMARI TO KAUR: 1 RUN

10.6: CHAMARI TO SMRITI: FOUR!



IND: 68/2 (10)

9.1: KUMARI TO SMRITI: 1 RUN

9.2: KUMARI TO KAUR: 1 RUN

9.3: KUMARI TO SMRITI: 1 RUN

9.4: KUMARI TO KAUR: 1 RUN

9.5: KUMARI TO SMRITI: DOT

9.6: KUMARI TO SMRITI: DOT



IND: 64/2 (9)

8.1: CHAMARI TO UMA: OUT!

8.2: CHAMARI TO KAUR: 1 RUN

8.3: CHAMARI TO SMRITI: FOUR!

8.4: CHAMARI TO SMRITI: 1 RUN

8.5: CHAMARI TO KAUR: DOT

8.6: CHAMARI TO KAUR: DOT



IND: 58/1 (8)

7.1: SACHINI TO SMRITI: 1 RUN

7.2: SACHINI TO UMA: 1 RUN

7.3: SACHINI TO SMRITI: 1 RUN

7.4: SACHINI TO UMA: 2 RUNS

7.5: SACHINI TO UMA: FOUR!

7.6: SACHINI TO UMA: 1 RUN



IND: 48/1 (7)

6.1: DILHARI TO VERMA: DOT

6.2: DILHARI TO VERMA: OUT!

6.3: DILHARI TO UMA: DOT

6.4: DILHARI TO UMA: 1 RUN

6.5: DILHARI TO SMRITI: 2 RUNS

6.6: DILHARI TO SMRITI: 1 RUN



IND: 44/0 (6)

5.1: UDESHIKA TO VERMA: 1 RUN

5.2: UDESHIKA TO SMRITI: FOUR!

5.3: UDESHIKA TO SMRITI: FOUR!

5.4: UDESHIKA TO SMRITI: DOT

5.5: UDESHIKA TO SMRITI: FOUR!

5.6: UDESHIKA TO SMRITI: WIDE!

5.7: UDESHIKA TO SMRITI: DOT



IND: 30/0 (5)

4.1: DILHARI TO VERMA: 2 RUNS

4.2: DILHARI TO VERMA: 1 RUN

4.3: DILHARI TO SMRITI: DOT

4.4: DILHARI TO SMRITI: FOUR!

4.5: DILHARI TO SMRITI: DOT

4.6: DILHARI TO SMRITI: DOT



IND: 23/0 (4)

3.1: KUMARI TO VERMA: 1 RUN

3.2: KUMARI TO SMRITI: DOT

3.3: KUMARI TO SMRITI: 1 RUN

3.4: KUMARI TO VERMA: DOT

3.5: KUMARI TO VERMA: DOT

3.6: KUMARI TO VERMA: 1 RUN



IND: 20/0 (3)

2.1: INOSHI TO SMRITI: DOT

2.2: INOSHI TO SMRITI: FOUR!

2.4: INOSHI TO SMRITI: DOT

2.3: INOSHI TO SMRITI: DOT

2.5: INOSHI TO SMRITI: DOT

2.6: INOSHI TO SMRITI: FOUR!



IND: 12/0 (2)

1.1: UDESHIKA TO VERMA: DOT

1.2: UDESHIKA TO VERMA: FOUR!

1.3: UDESHIKA TO VERMA: DOT

1.4: UDESHIKA TO VERMA: 1 RUN

1.5: UDESHIKA TO SMRITI: 1 RUN

1.6: UDESHIKA TO VERMA: DOT



IND: 6/0 (1)

0.1: INOSHI TO VERMA: DOT

0.2: INOSHI TO VERMA: DOT

0.3: INOSHI TO VERMA: DOT

0.4: INOSHI TO VERMA: FOUR!

0.5: INOSHI TO VERMA: 1 RUN

0.6: INOSHI TO SMRITI: WIDE!

0.7: INOSHI TO SMRITI: DOT