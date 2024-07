IND W vs BAN W highlights: India wins the match by 10 wickets, qualifies for the finals

The Women's Asia Cup 2024 match, IND W vs BAN W is underway at Rangiri Dambulla International Stadium

Team India (Pic: File Pic)

After registering three straight wins in the Women's Asia Cup 2024, Team India is all set to lock horns with Bangladesh Women. The Women's Asia Cup 2024 match, IND W vs BAN W is underway at Rangiri Dambulla International Stadium.

IND W vs BAN W live score: Full Squads

India Women's Cricket Team: Harmanpreet Kaur (C), Richa Ghosh (WK), Uma Chetry (WK), Smriti Mandhana (VC), Shafali Verma, Deepti Sharma, Pooja Vastrakar, Arundhati Reddy, Jemimah Rodrigues, Renuka Thakur, Dayalan Hemalatha, Asha Sobhana, Radha Yadav, Shreyanka Patil, Sajana Sajeevan.

Bangladesh Women's Cricket Team: Nigar Sultana Joty (C), Shorna Akter, Nahida Akter, Murshida Khatun, Shorifa Khatun, Ritu Moni, Rubya Haider Jhelik, Sultana Khatun, Jahanara Alam, Dilara Akter, Ishma Tanjim, Rabeya Khan, Rumana Ahmed, Marufa Akter, Sabikun Nahar Jesmin.

IND W vs BAN W live score: Probable XI

India: Shafali Verma, Smriti Mandhana, Dayalan Hemalatha, Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur (C), Richa Ghosh (wk), Deepti Sharma, Radha Yadav, Tanuja Kanwar, Renuka Thakur Singh, Pooja Vastrakar.

Bangladesh: Dilara Akter, Murshida Khatun, Ishma Tanjim, Ritu Moni, Rumana Ahmed, Nigar Sultana (c & wk), Rabeya Khan, Shorna Akter, Jahanara Alam, Nahida Akter, Sabikun Nahar.

IND W vs BAN W live score: Confirmed XI

India Women's Cricket Team: Harmanpreet Kaur (C), Richa Ghosh (WK), Uma Chetry (WK), Smriti Mandhana (VC), Shafali Verma, Deepti Sharma, Pooja Vastrakar, Jemimah Rodrigues, Radha Yadav, Sajana Sajeevan, Tanuja Kanwar.

Bangladesh Women's Cricket Team: Nigar Sultana Joty (C), Shorna Akter, Nahida Akter, Murshida Khatun, Ritu Moni, Sultana Khatun, Dilara Akter, Ishma Tanjim, Rabeya Khan, Rumana Ahmed, Marufa Akter.

IND W vs BAN W live score: Toss update

Bangladesh captain Nigar Sultana Joty won the toss and elected to bat first against India.

IND W vs BAN W live score:



IND: 83/0 (11)

10.1: NAHIDA TO VERMA: 1 RUN

10.2: NAHIDA TO SMRITI: DOT

10.3: NAHIDA TO SMRITI: DOT

10.4: NAHIDA TO SMRITI: FOUR!

10.5: NAHIDA TO SMRITI: FOUR!

10.6: NAHIDA TO SMRITI: FOUR!



IND: 70/0 (10)

9.1: RUMANA TO VERMA: 1 RUN

9.2: RUMANA TO SMRIT: 1 RUN

9.3: RUMANA TO VERMA: 1 RUN

9.4: RUMANA TO SMRITI: 1 RUN

9.5: RUMANA TO VERMA: DOT

9.6: RUMANA TO VERMA: 1 RUN



IND: 65/0 (9)

8.1: KHAN TO VERMA: 1 RUN

8.2: KHAN TO SMRITI: FOUR!

8.3: KHAN TO SMRITI: 1 RUN

8.4: KHAN TO VERMA: DOT

8.5: KHAN TO SHAFALI: 1 RUN

8.6: KHAN TO VERMA: DOT



IND: 58/0 (8)

7.1: JAHANARA TO SMRITI: 1 RUN

7.2: JAHANARA TO VERMA: 1 RUN

7.3: JAHANARA TO SMRITI: FOUR!

7.4: JAHANARA TO SMRITI: DOT

7.5: JAHANARA TO SMRITI: NO BALL!

7.6: JAHANARA TO SMRITI: 1 RUN

7.7: JAHANARA TO VERMA: 1 RUN



IND: 49/0 (7)

6.1: KHAN TO SMRITI: DOT

6.2: KHAN TO SMRITI: DOT

6.3: KHAN TO SMRITI: 1 RUN

6.4: KHAN TO VERMA: DOT

6.5: KHAN TO VERMA: 1 RUN

6.6: KHAN TO SMRITI: 1 RUN



IND: 46/0 (6)

5.1: JAHANARA TO SMRITI: DOT

5.2: JAHANARA TO SMRITI: DOT

5.3: JAHANARA TO SMRITI: 1 RUN

5.4: JAHANARA TO VERMA: DOT

5.5: JAHANARA TO VERMA: DOT

5.6: JAHANARA TO VERMA: DOT



IND: 45/0 (5)

4.1: NAHIDA TO VERMA: 1 RUN

4.2: NAHIDA TO SMRITI: 1 RUN

4.3: NAHIDA TO SMRITI: FOUR!

4.4: NAHIDA TO SMRITI: 1 RUN

4.5: NAHIDA TO VERMA: 1 RUN

4.6: NAHIDA TO SMRITI: 1 RUN



IND: 33/0 (4)

3.1: JAHANARA TO VERMA: 1 RUN

3.2: JAHANARA TO SMRITI: DOT

3.4: JAHANARA TO SMRITI: DOT

3.3: JAHANARA TO SMRITI: DOT

3.5: JAHANARA TO SMRITI: SIX!

3.6: JAHANARA TO SMRITI: DOT



IND: 25/0 (3)

2.1: MARUFA TO VERMA: 1 RUN

2.2: MARUFA TO SMRITI: FOUR!

2.3: MARUFA TO SMRITI: DOT

2.4: MARUFA TO SMRITI: 1 RUN

2.5: MARUFA TO VERMA: FOUR!

2.6: MARUFA TO VERMA: 1 RUN



IND: 15/0 (2)

1.1: NAHIDA TO VERMA: FOUR!

1.2: NAHIDA TO VERMA: 1 RUN

1.3: NAHIDA TO SMRITI: 1 RUN

1.4: NAHIDA TO VERMA: 1 RUN

1.5: NAHIDA TO SMRITI: 1 RUN

1.6: NAHIDA TO VERMA: 1 RUN



IND: 6/0 (1)

0.1: MARUFA TO VERMA: DOT

0.2: MARUFA TO VERMA: DOT

0.3: MARUFA TO VERMA: 1 RUN

0.4: MARUFA TO SMRITI: FOUR!

0.5: MARUFA TO SMRITI: WIDE!

0.6: MARUFA TO SMRITI: DOT

0.7: MARUFA TO SMRITI: DOT



BAN: 80/8 (20)

19.1: RADHA TO NIGAR: OUT! DEEPTI SHARMA TAKES THE CATCH AT THE BOUNDARY LINE

19.2: RADHA TO NAHIDA: DOT

19.3: RADHA TO NAHIDA: OUT! STEPS OUT AND BOWLED!

19.4: RADHA TO MARUFA: DOT

19.5: RADHA TO MARUFA: DOT

19.6: RADHA TO MARUFA: DOT



BAN: 80/6 (19)

18.1: POOJA TO SHORNA: 2 RUNS

18.2: POOJA TO SHORNA: FOUR!

18.3: POOJA TO SHORNA: DOT

18.4: POOJA TO SHORNA: 1 RUN

18.5: POOJA TO NIGAR: NO BALL

18.6: POOJA TO NIGAR: FOUR!

18.7: POOJA TO NIGAR: 1 RUN



BAN: 67/6 (18)

17.1: DEEPTI TO NIGAR: 1 RUN

17.2: DEEPTI TO SHORNA: DOT

17.3: DEEPTI TO SHORNA: 1 RUN

17.4: DEEPTI TO NIGAR: 1 RUN

17.5: DEEPTI TO SHORNA: 2 RUNS

17.6: DEEPTI TO SHORNA: 1 RUN



BAN: 61/6 (17)

16.1: RADHA TO SHORNA: DOT

16.2: RADHA TO SHORNA: DOT

16.3: RADHA TO SHORNA: FOUR!

16.4: RADHA TO SHORNA: 2 RUNS

16.5: RADHA TO SHORNA: 1 RUN

16.6: RADHA TO NIGAR: 1 RUN



BAN: 53/6 (16)

15.1: DEEPTI TO NIGAR: DOT

15.2: DEEPTI TO NIGAR: DOT

15.3: DEEPTI TO NIGAR: 2 RUNS

15.4: DEEPTI TO NIGAR: DOT

15.5: DEEPTI TO NIGAR: DOT

15.6: DEEPTI TO NIGAR: 2 RUNS



BAN: 49/6 (15)

14.1: TANUJA TO NIGAR: 1 RUN

14.2: TANUJA TO SHORNA: DOT

14.3: TANUJA TO SHORNA: 1 RUN

14.4: TANUJA TO NIGAR: DOT

14.5: TANUJA TO NIGAR: 2 RUNS

14.6: TANUJA TO NIGAR: 1 RUN



BAN: 44/6 (14)

13.1: DEEPTI TO NIGAR: DOT

13.2: DEEPTI TO NIGAR: 1 RUN

13.3: DEEPTI TO MONI: OUT!

13.4: DEEPTI TO SHORNA: DOT

13.5: DEEPTI TO SHORNA: DOT

13.6: DEEPTI TO SHORNA: DOT



BAN: 43/5 (13)

12.1: TANUJA TO MONI: 1 RUN

12.2: TANUJA TO NIGAR: 1 RUN

12.3: TANUJA TO MONI: 1 RUN

12.4: TANUJA TO NIGAR: DOT

12.5: TANUJA TO NIGAR: 1 RUN

12.6: TANUJA TO MONI: 2 RUNS



BAN: 37/5 (12)

11.1: RADHA TO NIGAR: DOT

11.2: RADHA TO NIGAR: 1 RUN

11.3: RADHA TO MONI: 1 RUN

11.4: RADHA TO NIGAR: 2 RUNS

11.5: RADHA TO NIGAR: DOT

11.6: RADHA TO NIGAR: DOT



BAN: 33/5 (11)

10.1: POOJA TO NIGAR: DOT

10.2: POOJA TO NIGAR: 1 RUN

10.3: POOJA TO KHAN: DOT

10.4: POOJA TO KHAN: DOT

10.5: POOJA TO KHAN: OUT! SHAFALI VERMA DIVES IN AND TAKES THE CATCH TO DISMISS RABEYA KHAN

10.6: POOJA TO MONI: DOT



BAN: 32/4 (10)

9.1: RADHA TO RUMANA: OUT! BOWLED HER!

9.2: RADHA TO KHAN: DOT

9.3: RADHA TO KHAN: DOT

9.4: RADHA TO KHAN: DOT

9.5: RADHA TO KHAN: 1 RUN

9.6: RADHA TO NIGAR: 1 RUN



BAN: 30/3 (9)

8.1: POOJA TO NIGAR: DOT

8.2: POOJA TO NIGAR: 2 RUNS

8.3: POOJA TO NIGAR: DOT

8.4: POOJA TO NIGAR: DOT

8.5: POOJA TO NIGAR: DOT

8.6: POOJA TO NIGAR: DOT



BAN: 28/3 (8)

7.1: DEEPTI TO NIGAR: DOT

7.2: DEEPTI TO NIGAR: 1 RUN

7.3: DEEPTI TO RUMANA: DOT

7.4: DEEPTI TO RUMANA: DOT

7.5: DEEPTI TO RUMANA: 1 RUN

7.6: DEEPTI TO NIGAR: DOT



BAN: 25/3 (7)

6.1: RENUKA TO RUMANA: DOT

6.2: RENUKA TO RUMANA: DOT

6.3: RENUKA TO RUMANA: DOT

6.4: RENUKA TO RUMANA: DOT

6.5: RENUKA TO RUMANA: DOT

6.6: RENUKA TO RUMANA: DOT



BAN: 25/3 (6)

5.1: TANUJA TO NIGAR: DOT

5.2: TANUJA TO NIGAR: FOUR!

5.3: TANUJA TO NIGAR: DOT

5.4: TANUJA TO NIGAR: DOT

5.5: TANUJA TO NIGAR: DOT

5.6: TANUJA TO NIGAR: DOT



BAN: 21/3 (5)

4.1: RENUKA TO MURSHIDA: DOT

4.2: RENUKA TO MURSHIDA: 1 RUN

4.3: RENUKA TO NIGAR: 1 RUN

4.4: RENUKA TO MURSHIDA: DOT

4.5: RENUKA TO MURSHIDA: OUT! SHAFALI VERMA TAKES AN EASY CATCH TO SEND BACK MURSHIDA KHATUN

4.6: RENUKA TO RUMANA: DOT



BAN: 19/2 (4)

3.1: TANUJA TO MURSHIDA: 1 RUN

3.2: TANUJA TO NIGAR: WIDE!

3.4: TANUJA TO NIGAR: DOT

3.3: TANUJA TO NIGAR: DOT

3.5: TANUJA TO NIGAR: DOT

3.6: TANUJA TO NIGAR: DOT

3.7: TANUJA TO NIGAR: DOT



BAN: 17/2 (3)

2.1: RENUKA TO MURSHIDA: DOT

2.2: RENUKA TO MURSHIDA: 1 RUN

2.3: RENUKA TO TANJIM: DOT

2.4: RENUKA TO TANJIM: DOT

2.5: RENUKA TO TANJIM: DOT

2.6: RENUKA TO TANJIM: OUT! TANUJA KANWAR TAKES THE STELLAR CATCH



BAN: 16/1 (2)

1.1: POOJA TO MURSHIDA: DOT

1.2: POOJA TO MURSHIDA: 1 RUN

1.3: POOJA TO TANJIM: DOT

1.4: POOJA TO TANJIM: FOUR!

1.5: POOJA TO TANJIM: DOT

1.6: POOJA TO TANJIM: FOUR!



BAN: 7/1 (1)

0.1: RENUKA TO DILARA: DOT

0.2: RENUKA TO DILARA: WIDE!

0.3: RENUKA TO DILARA: DOT

0.4: RENUKA TO DILARA: SIX!

0.5: RENUKA TO DILARA: OUT! UMA CHETRY TAKES AN EASY CATCH IN THE LEG SIDE

0.6: RENUKA TO TANJIM: DOT

0.7: RENUKA TO TANJIM: DOT