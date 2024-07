IND W vs NEP W highlights: India wins the match by 82 runs against Nepal

The IND W vs NEP W Asia Cup 2024 match is underway at the Rangiri Dambulla International Stadium in Sri Lanka. This will be India's last group-stage match. Harmanpreet Kaur-led India will eye the semi-final qualification berth by winning today's match against Nepal

Team India (Pic: File Pic)

Team India has already secured two back-to-back wins in the ongoing Women's Asia Cup 2024. The IND W vs NEP W Asia Cup 2024 match is underway at the Rangiri Dambulla International Stadium in Sri Lanka.

ADVERTISEMENT

Also Read: "Cricket is like a god", says Team India captain Harmanpreet Kaur

This will be India's last group-stage match. Harmanpreet Kaur-led India will eye the Women's Asia Cup 2024 semi-final qualification berth by winning today's match against Nepal.

IND W vs NE W live score: Full Squads

India Women Squad: Harmanpreet Kaur (c), Richa Ghosh (wk), Shafali Verma, Smriti Mandhana, Dayalan Hemalatha, Jemimah Rodrigues, Deepti Sharma, Pooja Vastrakar, Radha Yadav, Renuka Thakur Singh, Tanuja Kanwar, Arundhati Reddy, S Sajana, Uma Chetry, Asha Sobhana.

Nepal Women Squad: Indu Barma (c), Kajal Shrestha (wk), Samjhana Khadka, Sita Rana Magar, Kabita Kunwar, Rubina Chhetry, Roma Thapa, Puja Mahato, Bindu Rawal, Kabita Joshi, Kritika Marasini, Rajmati Airee, Mamta Chaudhary, Dolly Bhatta, Sabnam Rai.

IND W vs NEP W live score: Probable XI

IND XI: Smriti Mandhana, Shafali Verma, Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur (c), Richa Ghosh (wk), Deepti Sharma, Pooja Vastrakar, Tanuja Kanwar, Renuka Singh Thakur, Asha Shobana, Arundhati Reddy.

NEP XI: Rubina Chhetry, Sita Rana Magar, Bindu Rawal, Indu Barma (c), Kajal Shrestha (wk), Kabita Kunwar, Kabita Joshi, Puja Mahato, Samjhana Khadka, Kritika Marasini, Sabnam Rai.

IND W vs NEP W live score: Confirmed Playing XI

India Women Squad: Richa Ghosh (wk), Shafali Verma, Smriti Mandhana (C), Dayalan Hemalatha, Jemimah Rodrigues, Deepti Sharma, Radha Yadav, Renuka Thakur Singh, Tanuja Kanwar, Arundhati Reddy, S Sajana.

Nepal Women Squad: Indu Barma (c), Kajal Shrestha (wk), Samjhana Khadka, Sita Rana Magar, Kabita Kunwar, Rubina Chhetry, Puja Mahato, Bindu Rawal, Kabita Joshi, Dolly Bhatta, Sabnam Rai.

IND W vs NEP W live score: Toss update

India captain Smriti Mandhana has won the toss and elected to bat first against Nepal.

IND W vs NEP W live score:



NEP: 96/9 (20)

19.1: DEEPTI TO KAJAL: DOT

19.2: DEEPTI TO KAJAL: OUT!

19.3: DEEPTI TO SABNAM: DOT

19.4: DEEPTI TO SABNAM: 1 RUN

19.5: DEEPTI TO BINDU: DOT

19.6: DEEPTI TO BINDU: 2 RUNS



NEP: 93/8 (19)

18.1: REDDY TO KAJAL: 1 RUN

18.2: REDDY TO BINDU: DOT

18.3: REDDY TO BINDU: 2 RUNS

18.4: REDDY TO BINDU: FOUR!

18.5: REDDY TO BINDU: DOT

18.6: REDDY TO BINDU: DOT



NEP: 86/8 (18)

17.1: TANUJA TO BINDU: DOT

17.2: TANUJA TO BINDU: DOT

17.3: TANUJA TO BINDU: DOT

17.4: TANUJA TO BINDU: DOT

17.5: TANUJA TO BINDU: 1 RUN

17.6: TANUJA TO KAJAL: 1 RUN



NEP: 84/8 (17)

16.1: RADHA TO BINDU: 1 RUN

16.2: RADHA TO DOLLY: OUT!

16.3: RADHA TO KAJAL: 1 RUN

16.4: RADHA TO BINDU: 1 RUN

16.5: RADHA TO KAJAL: DOT

16.6: RADHA TO KAJAL: DOT



NEP: 81/7 (16)

15.1: SAJANA TO BINDU: 1 RUN

15.2: SAJANA TO DOLLY: DOT

15.3: SAJANA TO DOLLY: 1 RUN

15.4: SAJANA TO BINDU: FOUR!

15.5: SAJANA TO BINDU: 1 RUN

15.6: SAJANA TO DOLLY: FOUR!



NEP: 70/7 (15)

14.1: RENUKA TO PUJA: FOUR!. LEG BYES

14.2: RENUKA TO PUJA: 1 RUN

14.3: RENUKA TO BINDU: DOT

14.4: RENUKA TO BINDU: 1 RUN. LEG BYES

14.5: RENUKA TO PUJA: DOT

14.6: RENUKA TO PUJA: DOT



NEP: 64/6 (14)

13.1: DEEPTI TO RUBINA: DOT

13.2: DEEPTI TO RUBINA: DOT

13.3: DEEPTI TO RUBINA: SIX!

13.4: DEEPTI TO RUBINA: OUT!

13.5: DEEPTI TO JOSHI: DOT

13.6: DEEPTI TO JOSHI: OUT!



NEP: 58/4 (13)

12.1: TANUJA TO PUJA: DOT

12.2: TANUJA TO PUJA: DOT

12.3: TANUJA TO PUJA: DOT

12.4: TANUJA TO PUJA: DOT

12.5: TANUJA TO PUJA: DOT

12.6:TANUJA TO PUJA: DOT



NEP: 58/4 (12)

11.1: RADHA TO RUBINA: DOT

11.2: RADHA TO RUBINA: DOT

11.3: RADHA TO RUBINA: DOT

11.4: RADHA TO RUBINA: FOUR!

11.5: RADHA TO RUBINA: DOT

11.6: RADHA TO RUBINA: DOT



NEP: 54/4 (11)

10.1: REDDY TO SITA: FOUR!

10.2: REDDY TO SITA: OUT!

10.3: REDDY TO PUJA: DOT

10.4: REDDY TO PUJA: 1 RUN

10.5: REDDY TO RUBINA: DOT

10.6: REDDY TO RUBINA: 1 RUN



NEP: 48/3 (10)

9.1: RADHA TO BARMA: DOT

9.2: RADHA TO BARMA: OUT!

9.3: RADHA TO RUBINA: DOT

9.4: RADHA TO RUBINA: DOT

9.5: RADHA TO RUBINA: WIDE!

9.6: RADHA TO RUBINA: FOUR!

9.7: RADHA TO RUBINA: DOT



NEP: 43/2 (9)

8.1: DEEPTI TO BARMA: DOT

8.2: DEEPTI TO BARMA: 1 RUN

8.3: DEEPTI TO SITA: DOT

8.4: DEEPTI TO SITA: 1 RUN

8.5: DEEPTI TO BARMA: DOT

8.6: DEEPTI TO BARMA: 1 RUN



NEP: 40/2 (8)

7.1: TANUJA TO BARMA: 1 RUN

7.2: TANUJA TO SITA: FOUR!

7.3: TANUJA TO SITA: 1 RUN

7.4: TANUJA TO BARMA: WIDE!

7.5: TANUJA TO BARMA: DOT

7.6: TANUJA TO BARMA: 1 RUN

7.7: TANUJA TO SITA: DOT



NEP: 32/2 (7)

6.1: DEEPTI TO BARMA: DOT

6.2: DEEPTI TO BARMA: DOT

6.3: DEEPTI TO BARMA: DOT

6.4: DEEPTI TO BARMA: DOT

6.5: DEEPTI TO BARMA: 1 RUN

6.6: DEEPTI TO SITA: DOT



NEP: 31/2 (6)

5.1: TANUJA TO SITA: DOT

5.2: TANUJA TO SITA: DOT

5.3: TANUJA TO SITA: 1 RUN

5.4: TANUJA TO BARMA: DOT

5.5: TANUJA TO BARMA: 1 RUN

5.6: TANUJA TO SITA: DOT



NEP: 29/2 (5)

4.1: RENUKA TO SITA: DOT

4.2: RENUKA TO SITA: 1 RUN

4.3: RENUKA TO KABITA: DOT

4.4: RENUKA TO KABITA: OUT!

4.5: RENUKA TO BARMA: FOUR!

4.6: RENUKA TO BARMA: FOUR!



NEP: 20/1 (4)

3.1: REDDY TO SITA: FOUR!

3.2: REDDY TO SITA: 1 RUN

3.4: REDDY TO KABITA: FOUR!

3.3: REDDY TO KABITA: 1 RUN

3.5: REDDY TO SITA: DOT

3.6: REDDY TO SITA: 1 RUN



NEP: 9/1 (3)

2.1: RENUKA TO KABITA: DOT

2.2: RENUKA TO KABITA: DOT

2.3: RENUKA TO KABITA: DOT

2.4: RENUKA TO KABITA: DOT

2.5: RENUKA TO KABITA: DOT

2.6: RENUKA TO KABITA: DOT



NEP: 9/1 (2)

1.1: REDDY TO SAMJHANA: 2 RUNS

1.2: REDDY TO SAMJHANA: DOT

1.3: REDDY TO SAMJHANA: WIDE!

1.4: REDDY TO SAMJHANA: DOT

1.5: REDDY TO SAMJHANA: OUT!

1.6: REDDY TO KABITA: 1 RUN

1.7: REDDY TO SITA: DOT



NEP: 5/0 (1)

0.1: RENUKA TO SAMJHANA: FOUR!

0.2: RENUKA TO SAMJHANA: DOT

0.3: RENUKA TO SAMJHANA: 1 RUN

0.4: RENUKA TO SITA: DOT

0.5: RENUKA TO SITA: DOT

0.6: RENUKA TO SITA: DOT



IND: 178/3 (20)

19.1: RAI TO JEMIMAH: FOUR!

19.2: RAI TO JEMIMAH: 1 RUN

19.3: RAI TO GHOSH: 1 RUN

19.4: RAI TO JEMIMAH: FOUR!

19.5: RAI TO JEMIMAH: FOUR!

19.6: RAI TO JEMIMAH: 1 RUN



IND: 163/3 (19)



IND: 154/2 (18)

17.1: RAI TO SAJANA: 1 RUN

17.2: RAI TO JEMIMAH: 1 RUN

17.3: RAI TO SAJANA: FOUR!

17.4: RAI TO SAJANA: DOT

17.5: RAI TO SAJANA: 1 RUN

17.6: RAI TO JEMIMAH: FOUR!



IND: 143/2 (17)



IND: 135/2 (16)



IND: 131/1 (15)

14.1: BARMA TO VERMA: FOUR!

14.2: BARMA TO VERMA: FOUR!

14.3: BARMA TO VERMA: DOT

14.4: BARMA TO VERMA: 1 RUN

14.5: BARMA TO SAJANA: DOT

14.6: BARMA TO SAJANA: DOT



IND: 122/1 (14)

13.1: SITA TO HEMALATHA: 1 RUN

13.2: SITA TO VERMA: FOUR!

13.3: SITA TO VERMA: 1 RUN

13.4: SITA TO HEMALATHA: 1 RUN

13.5: SITA TO VERMA: 1 RUN

13.6: SITA TO HEMALATHA: OUT!



IND: 114/0 (13)

12.1: BARMA TO VERMA: 2 RUNS

12.2: BARMA TO VERMA: 1 RUN

12.3: BARMA TO HEMALTHA: DOT

12.4: BARMA TO HEMALATHA: 1 RUN

12.5: BARMA TO VERMA: 1 RUN

12.6: BARMA TO HEMALATHA: 1 RUN



IND: 108/0 (12)

11.1: SITA TO VERMA: 1 RUN

11.2: SITA TO HEMALATHA: DOT

11.3: SITA TO HEMALTHA: DOT

11.4: SITA TO HEMALATHA: FOUR!

11.5: SITA TO HEMALATHA: 1 RUN

11.6: SITA TO VERMA: 1 RUN



IND: 101/0 (11)

10.1: BARMA TO HEMALAHA: FOUR!

10.2: BARMA TO HEMALATHA: 1 RUN

10.3: BARMA TO VERMA: FOUR!

10.4: BARMA TO VERMA: DOT

10.5: BARMA TO VERMA: 1 RUN

10.6: BARMA TO HEMALATHA: DOT



IND: 91/0 (10)

9.1: SITA TO HEMALATHA: WIDE!

9.2: SITA TO HEMALATHA: 1 RUN

9.3: SITA TO VERMA: 1 RUN

9.4: SITA TO HEMALATHA: DOT

9.5: SITA TO HEMALATHA: 1 RUN

9.6: SITA TO VERMA: 1 RUN

9.7: SITA TO HEMALATHA: 1 RUN



IND: 85/0 (9)

8.1: BARMA TO VERMA: DOT

8.2: BARMA TO VERMA: 1 RUN

8.3: BARMA TO HEMALATHA: DOT

8.4: BARMA TO HEMALATHA: 1 RUN

8.5: BARMA TO VERMA: 1 RUN

8.6: BARMA TO HEMALATHA: 1 RUN



IND: 81/0 (8)

7.1: JOSHI TO VERMA: 1 RUN

7.2: JOSHI TO HEMALATHA: FOUR!

7.3: JOSHI TO HEMALATHA: 1 RUN

7.4: JOSHI TO VERMA: FOUR!

7.5: JOSHI TO VERMA: 1 RUN

7.6: JOSHI TO HEMALATHA: SIX!



IND: 64/0 (7)

6.1: RUBINA TO HEMALATHA: 1 RUN

6.2: RUBINA TO VERMA: SIX!

6.3: RUBINA TO VERMA: 1 RUN

6.4: RUBINA TO HEMALATHA: 1 RUN

6.5: RUBINA TO VERMA: FOUR!

6.6: RUBINA TO VERMA: 1 RUN



IND: 50/0 (6)

5.1: JOSHI TO VERMA: 1 RUN

5.2: JOSHI TO HEMALATHA: DOT

5.3: JOSHI TO HEMALATHA: DOT

5.4: JOSHI TO HEMALATHA: DOT

5.5: JOSHI TO HEMALATHA: 1 RUN

5.6: JOSHI TO VERMA: DOT



IND: 48/0 (5)

4.1: PUJA TO VERMA: DOT

4.2: PUJA TO VERMA: FOUR!

4.3: PUJA TO VERMA: 1 RUN

4.4: PUJA TO HEMALATHA: WIDE

4.5: PUJA TO HEMALATHA: FOUR!

4.6: PUJA TO HEMALATHA: 2 RUNS

4.7: PUJA TO HEMALATHA: WIDE!

4.8: PUJA TO HEMALATHA: DOT



IND: 35/0 (4)

3.1: RAI TO VERMA: DOT

3.2: RAI TO VERMA: DOT

3.4: RAI TO VERMA: FOUR!

3.3: RAI TO VERMA: WIDE!

3.5: RAI TO VERMA: FOUR!

3.6: RAI TO VERMA: DOT

3.7: RAI TO VERMA: DOT



IND: 25/0 (3)

2.1: KUNWAR TO HEMALATHA: 1 RUN

2.2: KUNWAR TO VERMA: FOUR!

2.3: KUNWAR TO VERMA: 1 RUN

2.4: KUNWAR TO HEMALATHA: 1 RUN

2.5: KUNWAR TO VERMA: 2 RUNS

2.6: KUNWAR TO VERMA: 1 RUN



IND: 15/0 (2)

1.1: RAI TO HEMALATHA: DOT

1.2: RAI TO HEMALATHA: DOT

1.3: RAI TO HEMALATHA: DOT

1.4: RAI TO HEMALATHA: DOT

1.5: RAI TO HEMALATHA: FOUR!

1.6: RAI TO HEMALATHA: 1 RUN



IND: 10/0 (1)

0.1: KUNWAR TO VERMA: 1 RUN

0.2: KUNWAR TO HEMALATHA: DOT

0.3: KUNWAR TO HEMALATHA: 1 RUN

0.4: KUNWAR TO VERMA: FOUR!

0.5: KUNWAR TO VERMA: DOT

0.6: KUNWAR TO VERMA: FOUR!