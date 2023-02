Kartik Aaryan danced to THIS Bhojpuri song

The actor had a fun Q&A with fans

Kartik Aaryan

Kartik Aaryan, whose latest release 'Shehzada' with Kriti Sanon tanked at the box office, indulged in a fun Q&A session with fans on Twitter. Check out what he had to say!

When quizzed about whether he listens to Bhojpuri songs he replied, "Bhojpuri songs mein ek alag mithas aur bindaspan hota hai... Abhi cousin ki shaadi mein lollypop Lagelu par dance Kia tha maine Jamkar #AskKartik."

Another fan asked him about the most difficult part of shooting Bhool Bhulaiyaa2 and he said, "#AmijeTomar Climax was the most hectic , difficult , Challenging yet my most memorable and Enjoyable part #AskKartik."

Haha Got lucky with the genes 🧬 👼🏻#AskKartik https://t.co/cPkh6NE0Dc — Kartik Aaryan (@TheAaryanKartik) February 27, 2023

My Mom dad’s blessings and My Fans who have always supported me and given me unconditional love ❤️#AskKartik https://t.co/4bGMW51s5h — Kartik Aaryan (@TheAaryanKartik) February 27, 2023

A common man 💪🏻

Who works day and night, tirelessly to bring smile on their loved ones face#AskKartik https://t.co/Ea9wO3m0Gt — Kartik Aaryan (@TheAaryanKartik) February 27, 2023

Bhojpuri songs mein ek alag mithas aur bindaspan hota hai... Abhi cousin ki shaadi mein lollypop Lagelu par dance Kia tha maine Jamkar#AskKartik https://t.co/FJc417oDo6 — Kartik Aaryan (@TheAaryanKartik) February 27, 2023

Kyun daant khilwana chahte ho @kabirkhankk sir se, Aisa sawal puch kar#AskKartik https://t.co/TD1BO3rI56 — Kartik Aaryan (@TheAaryanKartik) February 27, 2023

Sorry, Vo nahin de sakta

Use use karna hai 🤙🏻#AskKartik https://t.co/2vCUkJUuWW — Kartik Aaryan (@TheAaryanKartik) February 27, 2023

Thank you Guys this was too much fun

Now Katori wants my attention

See you soon ❤️#AskKartik pic.twitter.com/FxZOK0hKOY — Kartik Aaryan (@TheAaryanKartik) February 27, 2023