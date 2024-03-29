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Modern CA summer camp in Thane

Updated on: 29 March,2024 07:07 AM IST  |  Mumbai
A Correspondent |

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Former Mumbai Ranji coach Sulakshan Kulkarni will be a guest coach. For more details, contact Ankit Tiwari on 7972506118

Modern CA summer camp in Thane

Representational Image. Pic Courtesy/iStock

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Modern CA summer camp in Thane
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Modern Cricket Academy will conduct their summer camp at Varsha Vandana ground, Panchpakhadi, Thane West, for boys and girls in the age group of 10-22 from April 2 to May 20.


Former Mumbai Ranji coach Sulakshan Kulkarni will be a guest coach. For more details, contact Ankit Tiwari on 7972506118.


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